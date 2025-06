Roma sorprende: cosa fare nel weekend del 7 e 8 giugno

A Roma un week end ricco di eventi ed iniziative: ecco cosa fare dal 7 all’8 giugno, ce n’è davvero per tutti i gusti

Chi ha detto che d’estate bisogna scappare dalla città? A volte, restare a Roma può essere la scelta migliore, specialmente quando la Capitale si riempie di eventi unici e atmosfere che difficilmente si trovano altrove.

Il fine settimana del 7 e 8 giugno è uno di quei momenti in cui la città sembra voler mostrare tutto il suo lato più vivo, creativo e sorprendente. E non serve fare chilometri: basta affacciarsi fuori casa e lasciarsi guidare dalla curiosità.

Partiamo dalla musica: il Tim Summer Hits 2025 accende Piazza del Popolo con due serate gratuite ricche di artisti amati da ogni generazione. Sabato sarà la volta, tra gli altri, di Lorella Cuccarini, Rocco Hunt e Loredana Bertè; domenica toccherà a Coez, Carl Brave e Brunori Sas.

Sempre a tema concerti, la Cavea dell’Auditorium ospiterà due nomi da non perdere: Serena Brancale, che porterà il suo sound eclettico insieme al finger drummer Dropkick, e Steven Wilson, il visionario fondatore dei Porcupine Tree.

Tradizioni, cinema e rose che piovono dal cielo

Se sei in cerca di un’atmosfera più poetica, domenica 8 al Pantheon si ripete uno degli eventi più suggestivi dell’anno: la pioggia di petali di rose durante la Messa di Pentecoste. Un momento simbolico e toccante, che richiama ogni anno centinaia di persone tra fedeli, curiosi e turisti.

Mentre al tramonto, per chi ama il grande schermo sotto le stelle, torna il Cinema in Piazza: proiezioni gratuite tra Monte Ciocci, Trastevere e Ostia. Da Fellini a David Lynch, passando per incontri con gli attori, ce n’è per tutti i gusti.

Ma Roma, questo weekend, è anche un viaggio nei sensi. All’Orto Botanico arriva per la prima volta Fuori Mercato, un market vintage ed ecosostenibile in pieno stile europeo, perfetto per scoprire oggetti unici tra musica e natura.

Poco lontano, il Garum Museo della Cucina ospita l’ultima tappa stagionale di Ficus al Massimo, dove artigianato, vinili e piante rare si incontrano sotto il cielo del Circo Massimo. E se ami le atmosfere bucoliche, la Festa della Lavanda al Lavandeto di Roma ti aspetta tra distese viola, snack profumati e giochi per bambini.

Sagre, sfide e sapori da scoprire

Per chi preferisce uscire dai confini della città, ci sono tantissime proposte appena fuori porta. A Fiumicino torna l’irrinunciabile Sagra del Pesce con fritti espressi, cozze e bruschette di mare, mentre a Guadagnolo si celebra la 52ª Sagra della Ricotta, tra pranzo in piazza e balli popolari.

Più “pop” ma altrettanto folkloristica la Festa delle Ciliegie a Celleno, dove domenica si tiene anche il famoso Campionato di Sputo del Nocciolo: un evento che è tanto bizzarro quanto irresistibile. Il record da battere? Ben 22,80 metri!

Da non perdere anche il festival Tessil’Arte a Castelnuovo di Porto, che trasforma il borgo in un grande atelier tessile all’aperto, e “Pane e Olio” a Velletri, per chi cerca il gusto autentico dell’olio extravergine tra laboratori, stand e degustazioni fino a sera.

A Roma città, invece, occhi puntati su Balduina TTS Street Food, che promette piatti gourmet sotto le stelle, e sul Kids Energy Festival all’Explora, dedicato al movimento e alla creatività dei più piccoli. Insomma, se avevi pensato di andartene, forse è il momento di ripensarci. Roma ti aspetta con la sua anima più leggera e festosa. E tu, quale sarà la tua prossima tappa nel weekend?