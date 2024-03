Roma, rider tenta di bloccare auto lasciata senza freno a mano ma viene travolto e ucciso

(Adnkronos) – Un rider pakistano di 45 anni è morto travolto dalla sua auto lasciata inavvertitamente in pendenza senza freno a mano. L’uomo, titolare di una rivendita di kebab, intorno alle 22 di ieri è andato a fare personalmente una consegna in una abitazione attraverso una nota app di delivery quando si è accorto che la sua macchina, una Opel Astra, si stava muovendo lungo la strada. Ha provato a fermarne la corsa parandosi davanti al mezzo ma è stato travolto. E’ successo in via Elini, ad Aranova, Fiumicino. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri di Torrimpietra che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)