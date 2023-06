Roma: Rea e “Le Case di Paola” insieme per la tutela di animali e territorio

Una collaborazione forte e concreta per un virtuoso percorso che tuteli cittadini, animali e ambiente. Questo l’obiettivo dell’accordo, siglato nelle scorse ore a Roma, tra Gabriella Caramanica, segretario del partito politico Rivoluzione Ecologista Animalista e, Paola Finini, imprenditrice, scrittrice, grande amante degli animali e titolare de “Le Case di Paola”, realtà operante nel settore immobiliare a livello nazionale e da tempo in prima linea per l’impegno attivo contro il degrado e per la valorizzazione del territorio. “Questa autorevole sinergia – sottolinea Gabriella Caramanica – nasce con la finalità di sostenere il progetto di Rea, legato alla tutela della natura e soprattutto degli animali. In questa direzione, Paola Finini ha trovato con il nostro partito una perfetta intesa nella condivisione degli obiettivi, volendo mettere in campo iniziative dedite allo scopo. Le Case di Paola, infatti, può assumere anche il significato di “Una casa per i nostri amici animali”, un progetto sul quale abbiamo iniziato già a lavorare e che, nei prossimi mesi, vedrà i suoi frutti attraverso azioni mirate e concrete”. Gabriella Caramanica, dunque, conclude: “Siamo assolutamente convinti che la collaborazione tra Rea e Le “Case di Paola” possa portare importanti benefici alla nostra comunità in termini di riqualificazione e valorizzazione del territorio, aumento dei servizi e maggiore attenzione e superamento delle vulnerabilità, nonché della tutela dell’ambiente, del cittadino e degli animali, con particolare riguardo alla prevenzione del randagismo”

