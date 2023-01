Roma: incinta accusa malore sul bus, soccorsa e messa in salvo da autista Atac

Fisio fit

Una donna incinta, al settimo mese di gravidanza, ha accusato un grave malore mentre si trovava a bordo di un bus di linea. Per fortuna, grazie al tempestivo intervento dell’autista Atac, la donna è stata soccorsa e tratta in salvo. Alle 11:30 di sabato scorso – racconta Atac sui social network – e Walter sta percorrendo via della Pineta Sacchetti alla guida di un bus della linea 980, quando vede in strada una donna incinta accasciarsi davanti al suo bimbo. L’istinto lo spinge subito a intervenire. Accosta immediatamente, scende dal mezzo e corre verso la signora. Dopo aver contattato il 118 per richiederne l’intervento, Walter presta il primo soccorso alla donna, al settimo mese di gravidanza, e cerca di consolare il bambino di tre anni che, in lacrime, resta vicino alla mamma. Dopo pochi minuti arriva l’ambulanza con il personale sanitario che soccorre la donna e la porta in ospedale. Il marito che aveva lasciato per pochi minuti la sua famiglia, si avvicina a Walter e lo ringrazia, mentre scatta l’applauso di passeggeri e passanti che hanno assistito a tutta la scena. Atac rivolge: “I migliori auguri alla signora e un grazie al nostro autista per il senso civico che ha dimostrato intervenendo in suo aiuto”.

