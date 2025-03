Bonus casa 2025: cosa cambia e come usufruirne

Bonus casa 2025, tutte le novità: ecco come cambia e quali sono me modalità per usufruirne

Se hai in mente di ristrutturare casa o migliorare l’efficienza energetica del tuo immobile, forse ti sarai già imbattuto nei bonus casa. Ma quest’anno, con la manovra economica del governo Meloni, qualcosa è cambiato.

Alcuni bonus sono stati ridotti o addirittura eliminati, mentre altri sono stati modificati, con aliquote più basse e limiti di spesa più stringenti. Tuttavia, non tutto è perduto. Le agevolazioni per chi vuole investire nella propria casa non sono sparite del tutto: vediamo insieme cosa è ancora possibile fare nel 2025.

Bonus ristrutturazioni: cosa c’è da sapere

Il bonus ristrutturazioni è stato confermato anche quest’anno, ma con alcune novità. La detrazione, che prima era più generosa, è stata ridotta al 50%, e potrà essere distribuita su dieci anni. Tuttavia, questa misura rimane applicabile solo per la prima casa, ovvero per i lavori effettuati su unità immobiliari residenziali.

Se hai intenzione di ristrutturare l’abitazione principale, potrai beneficiare di una detrazione del 50% delle spese sostenute, ma attenzione: c’è un tetto massimo di 96mila euro per ogni immobile. Inoltre, per gli interventi sulle aree comuni degli edifici residenziali, come scale, ascensori o impianti, il bonus ristrutturazioni continua a essere valido.

Se, invece, lavori su altri immobili, l’aliquota scende al 36%, con un limite di spesa dimezzato. Nonostante la riduzione, questa agevolazione rimane una delle più accessibili per chi vuole sistemare la propria casa.

Sismabonus ed Ecobonus: qualche cambiamento in vista

Anche il sismabonus e l’ecobonus subiscono un cambiamento nelle aliquote. Per il 2025, la detrazione per le prime case scende al 50%, rispetto al 65% dello scorso anno. La stessa aliquota viene applicata per gli interventi di riqualificazione energetica e per il miglioramento sismico degli edifici situati in zone ad alto rischio.

Ma le novità non finiscono qui: dal 2026 al 2027, la detrazione subirà un ulteriore abbassamento, portandosi al 36% per la prima casa e al 30% per gli altri immobili. Se stai pensando di sostituire finestre, infissi o installare pompe di calore, potrai ancora beneficiare di queste agevolazioni, che, tuttavia, non copriranno più l’acquisto e l’installazione di caldaie a combustibili fossili, come previsto dalla Direttiva europea sulle case green. Un passo importante verso l’efficienza energetica, ma anche un segnale che spinge a una maggiore sostenibilità nelle scelte edilizie.

Il Superbonus al 65%: come funziona ora

Parlando di Superbonus, la misura che ha fatto tanto discutere, è arrivato il momento di fare i conti con la realtà: la percentuale di detrazione, che era del 110%, è scesa al 65%. Ma non è tutto: non tutti potranno più beneficiarne. Per poter accedere al bonus, sarà necessario soddisfare requisiti molto stringenti.

Ad esempio, se hai presentato la comunicazione di inizio lavori (Cila) entro il 15 ottobre 2024, potrai ancora usufruire della detrazione, ma solo se gli interventi riguardano specifici lavori di riqualificazione energetica o miglioramento sismico. I condomini, inoltre, dovranno aver approvato i lavori in assemblea e presentato la comunicazione di inizio lavori.

Insomma, il Superbonus non è più un’opportunità per tutti, ma rimane un’agevolazione utile per chi ha già avviato o sta per avviare interventi significativi.

Bonus barriere architettoniche: una misura importante per la mobilità

Infine, un’agevolazione che vale la pena menzionare è il bonus barriere architettoniche, che offre uno sconto del 75% per i lavori che migliorano l’accessibilità degli edifici. Se hai bisogno di installare rampe, ascensori, servoscale o piattaforme elevatrici, potrai beneficiare di questa detrazione, che può essere spalmata su 10 anni.

La misura è valida sia per edifici unifamiliari che per condomini e viene applicata a interventi che rendono l’ambiente più inclusivo, per garantire una migliore mobilità a tutti, e in particolare a chi ha difficoltà motorie. I limiti di spesa variano a seconda della tipologia di edificio, ma questa agevolazione è sicuramente un passo in avanti per rendere gli edifici più accessibili.

Cosa resta e cosa cambia?

In conclusione, i bonus casa non sono spariti, ma sono stati rivisti e riformulati. Se da un lato abbiamo visto riduzioni delle detrazioni e l’introduzione di nuovi limiti, dall’altro lato, ci sono ancora opportunità interessanti per chi vuole migliorare la propria casa.

Quindi, se hai in mente di intraprendere lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica, ora è il momento di capire come sfruttare al meglio le agevolazioni ancora disponibili. Ma attenzione: con le nuove regole, il consiglio è di informarsi bene e prepararsi con anticipo per non rischiare di perdere il treno delle agevolazioni. Cosa ne pensi? Quali lavori pensi di fare a casa tua quest’anno?