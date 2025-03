Pace in Ucraina, le condizioni dell’Europa tra forza, diplomazia e divergenze

Pace in Ucraina, l’Europa è pronta a dettare le sue condizioni: c’è quasi unità d’intenti

La guerra in Ucraina è diventata, ormai, un conflitto che va ben oltre i confini della stessa nazione. Le dinamiche internazionali, infatti, si intrecciano con le scelte politiche dei vari attori globali, e l’Europa non fa eccezione. Tra le varie opzioni per giungere a una soluzione pacifica, il Consiglio europeo del 6 marzo dovrà affrontare un nodo cruciale: come raggiungere la pace senza compromettere la sicurezza dell’Ucraina e del continente.

Le condizioni che l’Unione Europea sta preparando per un possibile cessate il fuoco sembrano seguire la linea dettata dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, mettendo in chiaro che ogni trattativa di pace deve avvenire con l’inclusione dell’Ucraina stessa e una solida garanzia di sicurezza.

Secondo le bozze visionate, l’Europa ribadisce che un accordo di pace non può limitarsi a un semplice cessate il fuoco, ma deve essere parte di un più ampio processo globale, che preveda il rafforzamento delle difese ucraine.

Pace in Ucraina: l’idea dell’Europa

L’idea è quella di arrivare a una “pace attraverso la forza”, il che implica che l’Ucraina, per negoziare su basi solide, debba essere nella posizione di maggiore vantaggio possibile, militarmente e diplomaticamente. Il sostegno europeo all’Ucraina, quindi, non è solo politico e finanziario, ma anche militare: l’Unione si impegna ad aumentare il proprio aiuto sotto forma di armi, risorse e supporto umanitario.

Un impegno che, di fatto, si allinea con la volontà di continuare a sostenere l’Ucraina in ogni fase, con l’obiettivo di arrivare a un accordo che preservi la sua integrità e sovranità.

Un altro tema fondamentale per l’Europa riguarda l’aumento della spesa per la difesa. Il ritiro degli Stati Uniti dalla posizione di protezione assoluta nei confronti dell’Ucraina e della sicurezza europea ha spinto i Ventisette a considerare la necessità di accrescere i fondi destinati alla difesa.

UE, pronto il piano per il riarmo e la difesa

L’Unione Europea si prepara a presentare il piano Rearm Europe, che dovrebbe rivedere anche le regole di bilancio per permettere un maggior impegno in questo ambito. Ma la questione non è solo economica; ci sono anche sfide politiche interne da affrontare.

Paesi come l’Ungheria e la Slovacchia hanno sollevato obiezioni sulla gestione del conflitto e sulle prospettive di un ulteriore coinvolgimento militare. In particolare, il premier ungherese Viktor Orban, amico di lunga data di Donald Trump e sostenitore di una posizione più neutrale, ha criticato apertamente l’approccio dell’Unione, accusandola di voler allungare la guerra piuttosto che cercare una via per la pace.

UE, non mancano le divergenze: la posizione di Orban

Le divergenze all’interno dell’Europa rischiano di compromettere l’unità necessaria per dare una risposta coerente e risolutiva al conflitto. Orban ha apertamente sostenuto che l’Europa dovrebbe impegnarsi per una pace rapida e non prolungare il conflitto con un ulteriore invio di armi e risorse, una posizione che non sembra condivisa dalla maggior parte degli altri Stati membri.

La risposta dell’Unione Europea, quindi, si muove tra il desiderio di sostenere l’Ucraina nella sua resistenza e la necessità di trovare un compromesso con le voci dissidenti che spingono per una cessazione immediata delle ostilità. Ciò che è certo è che le decisioni che verranno prese nelle prossime settimane potrebbero determinare non solo il destino dell’Ucraina, ma anche la futura politica di difesa dell’Europa.

Riuscirà l’Unione a trovare un equilibrio tra sostegno all’Ucraina e la necessità di una pace duratura, senza che la sicurezza del continente venga minacciata? La risposta a questa domanda dipenderà anche da come i leader europei sapranno conciliare gli interessi interni e la posizione internazionale dell’Europa nei confronti di Mosca e Washington.