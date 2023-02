Roma: incidente tra ambulanza e auto a Palestrina, 4 feriti, uno è grave

Quattro feriti, di cui uno in maniera grave, è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina a Palestrina tra un’auto e una ambulanza del 118. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 11 in via Casilina, nei pressi dell’incrocio con via Valvarino. A scontrarsi è stata una ambulanza in servizio 118 partita dalla postazione di Valmontone, e una Citroen C1. Nello scontro, uno dei due mezzi ha travolto un pedone fermo in attesa del pullman. Ad avere la peggio è stato il conducente dell’utilitaria trasportato in codice rosso in eliambulanza in ospedale a Tor Vergata. A bordo del mezzo di soccorso c’era, oltre all’autista, una infermiera che sono stati trasportati, insieme al pedone, in ospedale a Palestrina. Sul posto sono arrivati i carabinieri per i rilievi.

