Roma: Durigon (Lega), su sicurezza nella Capitale sinistra ha fallito

La Lega “da anni denuncia episodi di violenza che periodicamente si consumano nei pressi della stazione” di Termini, a Roma, e con “l’ennesimo accoltellamento Pd e sinistra dimostrano di non essere in grado di affrontare concretamente il problema sicurezza della Capitale”. Lo afferma in una nota il coordinatore regionale della Lega nel Lazio, Claudio Durigon. “Ennesimo accoltellamento alla stazione Termini di Roma. Il Pd e la sinistra dimostrano di non essere in grado di affrontare concretamente il problema sicurezza della Capitale – spiega -. Degrado, mancanza di decoro, insicurezza: cosa altro deve accadere ancora prima che il sindaco prenda atto del problema e metta in campo interventi adeguati? Da anni denunciamo episodi di violenza che periodicamente si consumano nei pressi della stazione. La Lega al governo – prosegue – ha dimostrato attenzione per le periferie, i quartieri più degradati e i luoghi sensibili come le stazioni italiane, con il rafforzamento dei controlli. Mi aspetterei la stessa attenzione per la sicurezza della nostra città anche dal sindaco Gualtieri, da cui mi piacerebbe sapere cosa è stato fatto in questi anni per tutelare l’incolumità di chi vive nel quartiere Esquilino e dei tanti turisti e pendolari che frequentano la zona”.