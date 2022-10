Roma, domenica 9 ottobre la quarta edizione del Tevere Day: cento eventi per riscoprire il fiume

Sono circa cento gli eventi in programma per la quarta edizione del Tevere Day, in calendario domenica 9 ottobre. 84 chilometri di manifestazioni all’area aperta, da Mazzano a nord passando per Formello e Sacrofano, per arrivare ad Ostia e Fiumicino. Per l’edizione di quest’anno si registra il record di 142 adesioni tra associazioni ed enti. La giornata è stata presentata all’Auditorium dell’Ara Pacis, presenti – tra gli altri – gli assessori capitolini Sabrina Alfonsi (Ambiente) e Maurizio Veloccia (Urbanistica).

Sport, musica e teatro, passeggiate naturalistiche e archeologiche. Qualche esempio: le navigazioni turistiche, come quella che parte dalla riserva di Farfa e quella nella zona di Ostia antica; l’apertura straordinaria della Villa dei Volusii a Fiano Romano e quella del vicino Lucus Feroniae; le 5 passeggiate culturali lungo il fiume proposte dal Touring Club. Sul versante sportivo, la 43ma edizione della discesa internazionale del Tevere e il corteo di bici sul sentiero Pasolini, da Ostia Antica a Casal Bernocchi.

Per il Tevere, ha affermato l’assessore Veloccia, “serve una cabina di regia per farne un volano della città”. Dal suo canto il Campidoglio “ha messo 60 milioni con una fetta degli investimenti per il Giubileo e del Pnrr per mettere a posto le sponde ”. I cantieri partiranno entro il Giubileo. E, come ha ricordato l’assessora Alfonsi, “il fiume avrà risorse e processi velocizzati per realizzare sei parchi d’affaccio entro il 2026”.

Per il Tevere Day e il programma della giornata, vedi la pagina dedicata su turismoroma.it.

