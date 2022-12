Roma: controlli anti droga su litorale, due arresti ad Ardea e Lavinio, sequestrato oltre un chilo cocaina

Sul litorale, l’impegno profuso degli investigatori del commissariato Anzio-Nettuno ha portato all’arresto di 2 italiani di 26 e 46 anni, gravemente indiziati di reati legati allo spaccio di stupefacenti. Il 26enne è stato arrestato a seguito di un’attività d’indagine che ha condotto gli agenti alla perquisizione dello scooter dell’indagato, parcheggiato in via Elena ad Ardea: all’interno della sella è stato scoperto un panetto con circa 1 chilo di cocaina. Inoltre sono stati sequestrati 910 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato associato al carcere di Velletri a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente. Il giudice per le indagini preliminari della Procura di Velletri ha emesso nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 46enne invece è stato fermato in località Lavinio mentre, alla vista degli agenti, ha provato a disfarsi di uno “spinello”. La successiva perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di circa 183 grammi di cocaina oltre al sequestro di materiale per il confezionamento e 3 bilancini di precisione. Dopo la convalida per l’uomo è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...