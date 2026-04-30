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Madrid, oggi i quarti Cobolli-Zverev: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Flavio Cobolli torna in campo nel Masters 1000 di Madrid. Oggi, giovedì 30 aprile, l’azzurro affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del torneo spagnolo, dopo aver eliminato il russo Daniil Medvedev agli ottavi. Il tedesco ha invece superato il ceco Jakub Mensik nel turno precedente. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming. 

Fin qui, il tedesco è avanti 2-1 nei precedenti: Cobolli ha trovato il suo unico successo contro Zverev pochi giorni fa, nella semifinale dell’Atp 500 di Monaco. Il match inizierà intorno alle 20.  

Cobolli-Zverev, come tutti i match del Masters 1000 di Madrid, sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali di SkySport. Il match sarà trasmesso in streaming sull’app Sky Go, su NOW e Tennis Tv 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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