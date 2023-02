Roma: controlli al Prenestino, un arresto e multe ad attività commerciali per 7.500 euro

Un arresto e 7.500 euro di multa a due attività commerciali della zona. E’ questo l’esito dei controlli nei quartieri del Quarticciolo, in via Palmiro Togliatti e a Centocelle, e nelle zone de La Rustica e Tor Sapienza, condotti dalla polizia di Roma Capitale. Durante i numerosi posti di controllo sono state identificate 113 persone e fermati 69 veicoli. Un totale di 41 contravvenzioni al codice della strada, due carte di circolazione ritirate e un sequestro amministrativo con fermo di autoveicolo. Durante il servizio la polizia ha inoltre proceduto all’arresto di un uomo che, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, durante uno dei previsti controlli, è stato trovato in possesso di 26 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dieci gli esercizi commerciali di cui due sanzionati per una somma pari a 7.500 euro.

Nel primo, un bar di piazza delle Gardenie, sono state rilevate violazioni per complessivi 2.500 euro per somministrazione a minorenni di età compresa tra 16 e 18 anni e mancata esposizione della documentazione obbligatoria. Sul posto è stato richiesto l’invio di personale della Asl, che ha rilevato la presenza di blatte e nella giornata odierna provvederà alla sospensione dell’attività commerciale fino a ulteriore sopralluogo che rilevi l’adeguamento alle previste condizioni igienico-sanitarie. Presso un bar di via di Platani, a Centocelle invece, unitamente alla polizia locale Roma Capitale sono state rilevate otto violazioni per complessivi 5.000 euro per mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria.

