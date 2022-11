Roma: con pullman azzurro della Polizia al via campagna di prevenzione su guida sicura

In occasione della “Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada” prevista per domenica 20 novembre, dedicata a quanti hanno perso la vita sulla strada ed ai loro familiari, questa mattina, in piazza Guglielmo Marconi a Roma, la polizia di stato ha promosso la campagna di sensibilizzazione tesa a diffondere la “cultura della legalità” e la “cultura della guida sicura” con particolare riguardo allo stato di alterazione psicofisica da alcool o sostanze stupefacenti alla guida. Nell’occasione è stato inaugurato il nuovo pullman azzurro della polizia, aula multimediale itinerante per la promozione della cultura della guida sicura. La campagna di prevenzione ha visto protagonisti i giovani studenti che hanno potuto sperimentare un percorso di sicurezza stradale interattivo. Il nuovo pullman azzurro, assegnato alla Polizia Stradale di Roma, è stato allestito con il simulatore di guida virtuale e numerosi sistemi interattivi di ultima generazione.

Gli studenti, ma anche molti cittadini si sono fermati per poter effettuare una efficace “esperienza”, attraverso il simulatore, della guida sicura e dei pericoli che derivano dallo stato di alterazione, indossando gli occhiali alcool vista e percorrendo un tappeto che simula un percorso stradale, per provare la distorsione visiva che ne consegue. La polizia stradale ha ricordato a tutti che sulla strada non si scherza, guidare un veicolo dopo aver bevuto alcolici o aver assunto droghe, oppure “chattare” mentre si guida, è estremamente pericoloso per sé e per chi si incrocia sul proprio percorso. Per la diffusione di questo messaggio hanno presenziato anche Graziella Viviano, mamma di Elena Aubry, Edward Von Freymann, papà di Gaia Von Freymann e Luca Valdiserri papà di Francesco, recentemente scomparso e la campionessa olimpica di scherma Elisa di Francisca. Nell’area espositiva erano presenti la Lamborghini e le moto della Polstrada, nonché unità cinofile ed artificieri, oltre ad operatori impegnati nel progetto “Scuole Sicure” della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...