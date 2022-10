Roma Capitale, De Santis (LcR): “Dati Istat drammatici, rafforzamento welfare dipendenti capitolini passo necessario”

Roma, 28 ottobre 2022 – “Proprio mentre giunge la notizia dell’alleggerimento delle buste paga dei dipendenti capitolini, oggi l’Istat certifica che il divario tra la dinamica dei prezzi e quella delle retribuzioni contrattuali aumenta ancora rispetto ai primi sei mesi.

Un dato che non fa altro che legittimare timori e preoccupazioni dei lavoratori, alle prese con un potere d’acquisto sempre più ridotto a causa di retribuzioni pressochè immobili e del tutto insufficienti a fronteggiare un caro-vita oramai insostenibile.

A tal proposito, stiamo elaborando un pacchetto di proposte – da presentare al sindaco Gualtieri – finalizzate al rafforzamento delle misure di welfare e al sostegno dei dipendenti capitolini e di una classe media sempre più vessata da un contesto socioeconomico in cui i ‘nuovi poveri’ aumentano in maniera esponenziale.

In un periodo critico e delicato come quello attuale, supportare chi lavora quotidianamente per il bene di Roma e i suoi cittadini è un dovere a cui non dobbiamo e, soprattutto, non vogliamo sottrarci”

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Raggi Antonio De Santis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...