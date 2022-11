Roma Calcio Femminile – Res Women 2-3

La gara:

Appena in campo ad andare subito all’attacco è la Res che all’8° minuto va in gol con Cianci e poi continua a spingere per cercare di chiudere velocemente la partita, ma la Roma non glielo permette e respinge al mittente tutti gli affondi. Purtroppo una sfortunata deviazione giallorossa regala al 15° il raddoppio su autorete alla Res.

Dopo un momento di comprensibile demoralizzazione la Roma riprende subito a giocare come sa e va vicinissima al gol. Brava D’Alessio ad evitarlo. Il portiere ressino non può però nulla poco dopo quando, prima della fine del primo tempo, capitan Del Rosso si presenta da sola davanti a lui e accorcia le distanze. Si va, dunque, a riposo con il punteggio di 1 a 2.

Nel secondo tempo le giallorosse provano la rimonta che, per quanto mostra il campo, sarebbe possibile oltre che meritatissima. La gara è vivace e le squadre non si risparmiano affacciandosi entrambe più volte davanti alla porta. Al 19°st va ancora in gol la Res con Caccamo, ma la partita ancora non è finita. La Roma non si abbatte e accorcia nuovamente con una splendida punizione calciata da Del Rosso.