Roma, brutte notizie per Gualtieri: anche Rocca non se la passa meglio

Brutte notizie per il sindaco di Roma Gualtieri ed anche per il governatore Rocca la situazione non è delle migliori: il dato parla chiaro

Ti sei mai chiesto quanto davvero la gente apprezzi chi li governa, una volta passati i giorni della campagna elettorale? A volte i numeri raccontano più di mille discorsi, e quelli del Governance Poll 2025 pubblicato dal Il Sole 24 Ore parlano chiaro.

C’è chi guadagna terreno, chi lo perde a vista d’occhio, e chi, sorprendentemente, riesce persino a migliorare dopo essersi insediato. Ma se pensi che Roma e il Lazio brillino in questa classifica… potresti restare sorpreso.

Roberto Gualtieri, sindaco della Capitale, non naviga in acque tranquille. Dopo un 2024 già poco entusiasmante (era 89esimo su 97), nel 2025 lo troviamo in 90esima posizione, in compagnia del collega veronese Damiano Tommasi e di Gianni Nuti, sindaco di Aosta.

Nonostante una leggera crescita nei consensi (+2 punti), il passo rispetto agli altri primi cittadini non basta. Il dato più amaro? Il calo dal 60,2% ottenuto al ballottaggio al 47% attuale. Insomma, l’entusiasmo iniziale sembra essersi un po’ sgonfiato.

Ma chi, invece, si gode la vetta? Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno e volto di Fratelli d’Italia, è in cima con il 70% di gradimento, scalzando l’ex primo classificato Michele Guerra (65%). Al terzo posto troviamo Vito Leccese da Bari. Curioso però che nessuno dei tre sia cresciuto rispetto al risultato elettorale.

Vuoi un nome che, invece, ha migliorato la propria posizione? Guarda a L’Aquila, dove Pierluigi Biondi ha guadagnato il 5,6% in più rispetto all’elezione, arrivando all’ottava posizione con un solido 60%. Un segnale che amministrare bene, a volte, paga davvero.

Rocca e la caduta (quasi) libera

Se Gualtieri zoppica, Francesco Rocca inciampa di brutto. Il governatore del Lazio perde quasi 10 punti percentuali in un solo anno: era stato eletto nel 2023 con il 53,89%, oggi si ferma al 44%, penultimo tra tutti i presidenti di Regione. Pari merito con il presidente del Molise Francesco Roberti. Una doccia fredda per chi era arrivato alla guida della regione con tanta visibilità, anche per il suo passato da capo della Croce Rossa Italiana.

La classifica dei governatori, infatti, premia ancora una volta il centrodestra. Massimiliano Fedriga, in Friuli Venezia Giulia, è il più apprezzato con un 66,5%, seguito da un sempreverde Luca Zaia, che pur perdendo oltre 10 punti, si mantiene al 66%. Sul gradino più basso del podio c’è Alberto Cirio dal Piemonte, col 59%.

Per trovare un presidente di centrosinistra bisogna arrivare a Eugenio Giani in Toscana: oggi è al 58,5%, ma qui il dato interessante è l’aumento di quasi 10 punti rispetto al voto del 2020. E poi c’è una sorpresa che viene da Sud: il governatore siciliano Renato Schifani è il più in crescita di tutti, passando dal 42,1% al 56,5% attuale. Non male, considerando il contesto complicato dell’isola.

Chi sorprende, chi delude e chi risale

In mezzo a scivoloni e cali, ci sono anche storie di riscatto. Come quella di Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, che cresce del 7,7% rispetto all’elezione. Oppure Clemente Mastella, che da Benevento si prende un +6,3%. Sorprende anche il milanese Giuseppe Sala, che oggi ha un consenso del 59% (+1,3% rispetto all’insediamento) e guadagna ben dieci posizioni rispetto al 2024.

E nel Lazio, chi regge meglio? È Chiara Frontini, sindaca civica di Viterbo, che pur perdendo qualche punto si mantiene su un più che dignitoso 59%. Tra numeri in salita e crolli inaspettati, questa classifica racconta molto più di una semplice graduatoria.

Dice qualcosa su cosa funziona, su dove si perde il contatto con i cittadini e su quali territori premiano chi mantiene le promesse. Alla fine, la domanda è semplice: quanto vale davvero il consenso una volta arrivati al potere? Forse, questi numeri non sono solo statistiche… ma specchi di fiducia. O delusione.