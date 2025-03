Roma accelera sull’installazione delle colonnine di ricarica elettrica: il nuovo piano carburanti

La città di Roma sempre più attenta verso l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica: il nuovo piano del Comune

Roma si sta preparando a fare un grande passo avanti verso una mobilità più sostenibile. Grazie all’approvazione di una nuova delibera, l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica diventerà più semplice e veloce per i gestori di impianti di carburante. La modifica al piano carburanti della città consentirà di integrare facilmente questi punti di ricarica nelle stazioni di servizio, aprendo la strada per un futuro a basse emissioni e con una maggiore accessibilità alla mobilità elettrica.

Il nuovo piano carburanti di Roma

Il nuovo regolamento approvato dall’assemblea capitolina, sotto la proposta dell’assessora alle Attività produttive, Monica Lucarelli, e dell’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia, rende le cose molto più semplici per chi gestisce stazioni di servizio.

I punti di ricarica per veicoli elettrici non saranno più conteggiati nel computo della superficie utile lorda, cioè non saranno considerati nel calcolo della cubatura degli impianti. Questa semplificazione è un passo importante per accelerare la diffusione delle infrastrutture verdi in città, rendendo più facile l’installazione delle colonnine.

In pratica, le aree destinate alla ricarica, comprese tettoie e strutture simili, non entreranno nel calcolo degli indici di edificabilità. L’importante, però, è che questi elementi architettonici siano realizzati solo nelle dimensioni strettamente necessarie per il servizio, evitando sprechi e mantenendo il progetto efficiente e sostenibile. Con questo approccio, Roma diventa una delle città più avanzate in Italia per quanto riguarda la transizione verso un trasporto elettrico.

Diffusione delle colonnine di ricarica a Roma

Secondo i dati più recenti, la provincia di Roma è in prima posizione in Italia per quanto riguarda la diffusione delle colonnine di ricarica elettrica. A ottobre 2024 erano 4.919 i punti di ricarica attivi, con un incremento significativo di 1.346 unità rispetto al 2023. Roma sta superando altre città come Milano, Napoli e Torino, che seguono la capitale rispettivamente con 3.999, 2.879 e 2.751 punti di ricarica.

Il miglioramento della rete di ricarica nella capitale non è solo una questione di numeri. Come sottolineato dall’assessora Monica Lucarelli, questa iniziativa è parte di un impegno più ampio per costruire una Roma più verde e sostenibile, che promuove un modello di sviluppo basato sull’innovazione e sulla riduzione delle emissioni.

Più colonnine significa una maggiore accessibilità per i cittadini romani, che potranno utilizzare sempre più facilmente veicoli elettrici, migliorando la qualità della vita e l’inquinamento atmosferico.

Inoltre, la città non solo sta avanzando verso un futuro a basse emissioni, ma sa anche attrarre nuovi investimenti. Potenziare la rete di ricarica elettrica è fondamentale per far sì che Roma rimanga competitiva, non solo sul piano ambientale ma anche economico. L’introduzione di queste infrastrutture è, quindi, un’opportunità per fare della capitale un modello di innovazione nel panorama europeo.

Un passo avanti per la transizione energetica

Questa modifica del piano carburanti rappresenta un passo decisivo verso un futuro più sostenibile per Roma, ma non è che l’inizio. La città si sta orientando sempre più verso la mobilità elettrica come uno dei pilastri fondamentali della sua transizione energetica. E mentre la diffusione delle colonnine aumenta, diventa sempre più evidente che per i romani il passaggio a veicoli elettrici non è più un’ipotesi lontana, ma una realtà concreta e alla portata di tutti.

Non possiamo fare a meno di chiederci: con questa nuova infrastruttura, Roma è pronta a diventare la capitale della mobilità sostenibile in Europa? Le prossime mosse potrebbero rivelarsi cruciali. Ci aspettiamo che altre città seguano l’esempio della capitale, rendendo più facile per tutti il passaggio a una mobilità elettrica, sostenibile e accessibile.