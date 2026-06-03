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Roland Garros, crampi per Mensik… in conferenza stampa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Crampi per Jakub Mensik… in conferenza stampa. Il tennista ceco ha battuto Joao Fonseca nei quarti del Roland Garros 2026, raggiungendo per la prima volta la semifinale dello Slam parigino. Mensik si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 7-6 (3), al termine di una partita dominata ma molto dispendiosa dal punto di vista fisico. 

Il ceco, che prima del match aveva speso oltre 15 ore in campo durante tutto l’arco del torneo, ha accusato dei crampi durante la conferenza stampa. Mentre stava parlando, Mensik ha sentito indurirsi la gamba e si è disteso sulla sedia, lasciandosi comunque andare a un sorriso. 

“Scusate, ho un po’ di crampi”, ha detto ai giornalisti in sala, tornando poi a rispondere alla domanda precedente.  

 

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