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Roggero a Bollate: “Pentito? Con il senno di poi, ma bisogna trovarcisi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, io penso che dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza. Io me l’aspetterei una grazia. Mi sento pentito? Certamente, con il senno di poi. Però bisogna trovarcisi”. Lo dice il gioielliere Mario Roggero fuori dal carcere milanese di Bollate dove l’uomo si è presentato dopo essere stato condannato ieri a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo una rapina nell’aprile del 2021. 

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