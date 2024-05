Riviera del mar: il primo show del sabato a Castel Volturno dà il via alla stagione estiva e fa il giro del mondo

Un’inaugurazione senza precedenti quella che si è svolta pochi giorni fa al Riviera del mar presso il Lido Selvetta a Castel Volturno, ormai da tempo location ambita per tanti eventi importanti.

Per l’inizio della stagione estiva si è svolto uno show che ha stupito tutti gli ospiti presenti: uno spettacolo coreografico che ha fatto il giro del mondo.

Gli artisti floreali sono riusciti a incantare gli ospiti con la loro magica performance.

Il duo fonde stili teatrali, di danza e del circo, utilizzando i loro unici pali oscillanti a forma di fiore bianco. Uno spettacolo estremo che premia acrobazie aeree e altre performance incredibili.

Una cerimonia inaugurale che ha aperto la nuova stagione estiva: tutti i sabati fino al 28 settembre 2024.

Il Riviera offrirà al suo pubblico diversi eventi, numerosi show in programma e i migliori format e party nazionali andranno in scena il sabato sera per tutta la stagione.

Fiore all’occhiello di questa nuova esperienza è la direzione Artistica dell’event manager Giovanni Setola. Un direttore artistico che ha fatto della promozione del sano divertimento il suo marchio di fabbrica e che garantirà a questa serie di eventi innovazione ed esperienze uniche.

<<Ogni volta che il mondo della notte vede una serata di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti dietro le quinte per raggiungerla>>.

– afferma quest’ultimo che ringrazia tutti gli organizzatori per aver messo in piedi questa nuova esperienza di assoluto divertimento.