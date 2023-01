Fisio fit

Ritrovata tomba di epoca romana

Ritrovata tomba di epoca romana in Turchia con messaggio d’amore, ” strappalacrime “, contenuto in una tomba risalente all’epoca romana. Il messaggio é una lettera é stato decifrato, questo si trova nel museo archeologico di Iznik, in Turchia. Qui é stato inaugurato un museo dove verranno introdotte le bellezze del passato. Nella lettera ci sono delle testimonianze molto importanti e, stiamo parlando della tomba di ANTIGONO I che, fu generale di ALESSANDRO MAGNO.

ANTIGONO I, chiamato anche MONOFTALMO un soprannome appropriato perché perse un occhio in battaglia. Fu scritta tra il 301 e il a. C. Il testo redatto della lettera non é ancora molto chiaro, ma si capisce quanto soffrivano, i loro sentimenti e le loro dichiarazioni, infine.

Lettera d’amore sulla tomba di ANTIGONO I

Il messaggio d’amore scritto, é stato visto da esperti per la traduzione del testo.

Traduzione:

” Io, la triste Arete, piango con tutto il mio corpo e tutta la mia anima di fronte alla tomba di Antigono. Mi strappo i capelli dal dolore e non so esprimermi ora se non in lacrime. Questa terribile sfortuna, la morte, mi ha invaso invece di liberare lui che era un uomo prezioso.”