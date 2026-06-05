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Riparte ‘L’isola dei famosi’, Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin a condurre la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, in onda su Canale 5 nel corso delle prossime stagioni. Le registrazioni del programma prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice di uno dei format più amati dal pubblico italiano. Insieme, Selvaggia Lucarelli e Alvin accompagneranno concorrenti e telespettatori nel racconto di questa nuova avventura. 

“La scelta di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di proporre una nuova interpretazione editoriale del format, valorizzandone la capacità di raccontare i protagonisti, le dinamiche umane e gli aspetti più spettacolari del programma attraverso uno sguardo autorevole, originale e contemporaneo”, spiega Mediaset in una nota. Mentre “Alvin, volto storico de ‘L’Isola dei Famosi’ e presenza ormai profondamente legata all’identità del programma, garantirà continuità, esperienza e conoscenza del format”. Ulteriori dettagli sul cast e sulle novità di questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, format Banijay Italia, saranno resi noti nelle prossime settimane. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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