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Marattin: “No a più di 18 mesi complessivi di stage extraurriculari”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Noi pensiamo che ogni tanto in questo Paese un po’ di mediazione serve. Pensiamo agli stage extracurriculari: la sinistra dice vanno aboliti, per me non è vero perchè un modo per affacciarsi al mondo del lavoro. Dall’altro lato ci sono situazioni che sostengono il prolungarsi per lungo tempo di queste attività.Ho depositato ieri al decreto salario giusto un emendamento che dice che più di 18 mesi complessivi di stage extracuriculari un ragazzo non li può fare, perchè si cade in una situazione di precarietà inaccettabile. Se interessa al governo siamo pronti a discuterne da lunedì”. Lo ha detto Luigi Marattin, segretario del Partito Liberaldemocratico, intervenendo ai Capri Talks, l’evento di Spin Factor in corso nell’Isola Campana.  

 

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