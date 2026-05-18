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Schifone (FdI): “Rafforzare presenza femminile nel mercato del lavoro con interventi concreti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale e di pari opportunità. Ma è anche un tema squisitamente economico: maggiore occupazione femminile significa maggiore produttività, riduzione delle disuguaglianze e crescita sostenibile. Sostegno alla natalità, conciliazione vita-lavoro e occupazione femminile sono tre dimensioni inscindibili, e su questo asse il Governo Meloni ha costruito un orizzonte di politiche strutturali. Gli interventi sono concreti: congedi parentali potenziati fino all’80%, Assegno Unico Universale, decontribuzione per le madri lavoratrici con sgravi significativi, Bonus Mamma, Bonus Prime Nascite, sostegno per asili nido e centri estivi”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone durante i Capri Talks, progetto ideato e organizzato da Spin Factor, organizzato nella Certosa di San Giacomo.  

“Il Decreto 1° maggio, poi, aggiunge il tassello decisivo: quasi un miliardo di euro in incentivi all’occupazione per le imprese che assumono, specie le donne, garantendo il salario giusto, coerente con i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando così il dumping contrattuale. Il lavoro, specie quello femminile, di qualità non è uno slogan: è una scelta politica precisa”, ha concluso.  

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