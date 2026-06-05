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Sinner, Williams ‘risponde’ ad Agassi: il botta e risposta su Jannik

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Andre Agassi attacca, Venus Williams lo difende. Le stelle del tennis si dividono su Jannik Sinner, commentando il malessere che ha colpito il tennista azzurro al secondo turno del Roland Garros 2026, provocandogli una sensazione di vomito e un accenno di crampi e portandolo alla sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo. In questi giorni, mentre l’Italia si prepara a festeggiare un altro azzurro tra Cobolli e Arnaldi nella finale dello Slam di Parigi, tutti stanno dicendo la loro sulle condizioni del numero 1, alcuni facendo più rumore di altri. 

 

“”Non ci sono scuse. L’eliminazione di Sinner è stata una cosa enorme. Non so se sia stata evidenziata abbastanza”, ha detto Andre Agassi all’emittente americana Tnt. “Quando giocavo, io avevo un ‘orologio fisico’: potevo giocare circa 4 ore. Se le condizioni erano particolarmente dure, scendevo a 3 ore e 45, non cambiava molto. Se c’erano condizioni ideali potevano arrivare a 4 ore 10 “, ha continuato l’ex giocatore americano, che in carriera è stato numero 1 del mondo e ha vinto 8 titoli dello Slam. 

“Sinner un anno fa ha giocato la finale qui, è stato in campo per 5 ore e mezza. Quest’anno per il caldo ha ceduto dopo 1 ora e 45 minuti: c’è una differenza tra essere in forma e essere preparati. C’è un difetto da evidenziare nella programmazione, si può fare qualcosa a riguardo. Non dico che” Sinner “non lavori abbastanza sodo. Oggi la preparazione e il recupero sono gestiti a livello scientifico, ci sono medici e figure di ogni tipo. Ripetere la stessa cosa due volte e aspettarsi risultati diversi…”, dice puntando il dito contro una preparazione lacunosa.  

“Deve capire cosa bisogna cambiare, magari deve inserire qualche altra persona, magari è una questione legata all’idratazione. E’ il miglior giocatore del mondo in questo momento, so che può giocare per 5 ore e mezza. Non può andare a sbattere contro un muro dopo 1 ora e 45, non ci sono scuse”, la sentenza di Agassi. 

 

A difendere Sinner, anche dagli attacchi di Agassi, ci ha pensato Venus Williams. La tennista americana, che ha appena accolto il ritorno della sorella Serena nel circuito, ha preso le parti dell’azzurro: “Allora Sinner non ha mai vinto una partita più lunga di 3 ore e 55 minuti, e allora? Ha fatto tutto il resto”, ha detto Williams. 

“Secondo me è più una fortuna che una vera statistica. Non solo condizioni folli, ma ci ha fatto i conti a testa alta: non si è mai arreso, non ha mai lasciato il campo, non ha mai pensato di fermarsi”, ha continuato Williams, “non solo gestisce bene le vittorie, ma affronta le sconfitte con tale grazia e compostezza”. 

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