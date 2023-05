Rinnovo importante per lo spogliatoio juventino

Con un lungo comunicato ufficiale e un post sui social, la Juventus annuncia il rinnovo fino al 2025 del suo terzo portiere Carlo Pinsoglio di 33 anni. Un allungamento di contratto che potrebbe passare in sordina, se non fosse per il messaggio forte che vuole dare la società, ovvero: la Juventus agli juventini. Lo percepiamo dall’articolo di Juventus.com dedicato all’estremo difensore italiano:

In un momento nel quale essere juventini assume un valore ancora più forte arriva la notizia del rinnovo di chi juventino lo è da sempre. Stiamo parlando di Carlo Pinsoglio che, infatti, ha rinnovato il suo contratto con la Juventus e resterà legato ai nostri colori per altri due anni, fino al 2025. Colori, quelli bianconeri, che il nostro portiere ha sempre difeso e sostenuto da quando ha vestito per la prima volta la nostra maglia nel Settore Giovanile fino al suo ritorno a Torino ormai sei anni fa. Pinso incarna e ha sempre incarnato lo spirito Juve ed è bello sapere di poter continuare a contare sulla sua energia, sui suoi incitamenti e sul suo sorriso. E poi non dimentichiamoci del suo apporto tra i pali, in allenamento e in partita quando chiamato in causa. Carlo è una presenza fondamentale nello spogliatoio bianconero e siamo felici che continuerà a esserlo anche nel prossimo futuro. E allora questa volta, tutti insieme, siamo noi a caricarlo: Dai un po’ eh, Pinso!

La conclusione del pezzo a lui dedicato riprende una frase diventata il suo marchio di fabbrica: “dai un po’, eh!” è solo la massima simbolo di tutto ciò che è Pinsoglio per lo spogliatoio juventino, capace di stringere legami forti con chiunque, anche con Cristiano Ronaldo (il quale sui social si complimenta con lui per il prolungamento del contratto). Una figura che sa compattare un gruppo, insomma: esattamente ciò di cui ha bisogno in queste settimane nell’ambiente di una tormentata Vecchia Signora.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet