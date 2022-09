Riccardo Bormioli è il nuovo direttore responsabile di Agenzia Nova

Riccardo Bormioli, già direttore responsabile di Aga e vicedirettore vicario di Bresciaoggi, è il nuovo direttore responsabile di Agenzia Nova e firmerà la testata a partire da oggi. L’annuncio ai giornalisti è stato dato ieri al termine della riunione di redazione del mattino dall’editore, Fabio Squillante, il quale ha tenuto a ringraziare il direttore uscente, Enrico Singer, sottolineando il grande apporto che ha dato al forte sviluppo realizzato dall’agenzia negli ultimi anni. Singer aveva in precedenza presentato le dimissioni per motivi personali.

“Sono convinto – ha commentato Squillante – che la grande esperienza professionale, l’equilibrio e la grande autorevolezza di Riccardo garantiranno ad Agenzia Nova un nuovo balzo in avanti e, allo stesso tempo, un radicamento ancora maggiore nei territori”.

Riccardo Bormioli ha iniziato la carriera giornalistica presso il quotidiano “Il Lavoro” di Genova, per poi passare all’Agenzia giornali associati (Aga), dove ha lavorato prima come cronista politico, poi come capo redattore e infine, per 15 anni, come direttore. Dopo un passaggio a La Presse come vice-direttore, nel novembre 2017 è stato nominato vicedirettore vicario di Bresciaoggi.

“Ringrazio l’editore di Agenzia Nova per la fiducia che ha deciso di riporre in me affidandomi la guida di una redazione che ha già molti successi al suo attivo. Con il suo aiuto e quello di tutti i colleghi – ha dichiarato il neo direttore – sono convinto che il mio lavoro e il mio impegno potranno essere utili per far crescere ancora di più una realtà editoriale come Agenzia Nova che nel corso degli anni si è conquistata nel panorama giornalistico nazionale un posto e un radicamento significativi e importanti”.

