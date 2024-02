Regionali, accordo nel centrodestra: Bardi-Cirio-Tesei candidati unitari

(Adnkronos) – “I presidenti di Basilicata, Piemonte ed Umbria che hanno ben governato saranno i candidati di tutto il centrodestra unito ai prossimi appuntamenti elettorali regionali. Si tratta della conferma del Presidente Vito Bardi per la Lucania, del presidente Alberto Cirio per il Piemonte e della Presidente Donatella Tesei per l'Umbria". Così una nota congiunta di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Udc. Dopo la sconfitta alle regionali in Sardegna, in una nota congiunta di Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini si leggeva: "I dati disponibili sul voto in Sardegna consegnano una vittoria per meno di 3mila voti alla candidata del centrosinistra Alessandra Todde sul candidato di centrodestra Paolo Truzzu". I leader del centrodestra hanno scritto di essere "rammaricati per il fatto che l'ottimo risultato delle liste della coalizione di centrodestra, che sfiorano il 50% dei voti, non si sia tramutato anche in una vittoria per il candidato presidente". E oggi la presidente del Consiglio Meloni ha affermato: "La mia valutazione" sulla sconfitta alle elezioni regionali 2024 in Sardegna è che "se, nonostante le liste di centrodestra avessero la maggioranza dei consensi non siamo riusciti a vincere con il candidato presidente, qualcosa è stato sbagliato. Dispiace ma penso che le sconfitte siano anche un'occasione per mettersi in discussione. Lo prendo come uno sprone a migliorare a fare ancora di più e meglio". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)