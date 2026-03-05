Referendum costituzionale, mobilitazione UGL nella Capitale: Gasparri e Capone al gazebo di Roma Est

Prosegue anche nella Capitale la mobilitazione a sostegno del Sì al Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo, promossa dalla Confederazione Ugl. Questa mattina UGL Roma ha organizzato un gazebo informativo in Via Tiburtina, incontrando cittadini, lavoratori e residenti del quadrante Est della città per illustrare i contenuti della riforma e promuovere una partecipazione consapevole al voto. Hanno portato la loro testimonianza anche alcuni Consiglieri Municipali di Fratelli d’Italia.

All’iniziativa ha presenziato il Segretario di UGL Roma, Ermenegildo Rossi, ha portato il suo saluto il Senatore Maurizio Gasparri e il Segretario Generale dell’UGL Francesco Paolo Capone.

“Le piazze e i territori restano il luogo fondamentale del confronto democratico – ha dichiarato il Segretario UGL Roma Ermenegildo Rossi –. Con questa iniziativa vogliamo portare informazione e chiarezza su una riforma importante per il futuro delle istituzioni e del Paese, invitando i cittadini a partecipare al voto e a sostenere con convinzione il Sì”.

Nel corso dell’evento, il Segretario Generale Francesco Paolo Capone ha ribadito il valore della partecipazione popolare e del confronto pubblico sui temi istituzionali, sottolineando come il referendum rappresenti un momento importante per rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e promuovere un sistema più efficiente e trasparente. Capone ha evidenziato che la consultazione rappresenta “un’occasione per dare voce ai cittadini e promuovere una giustizia più efficace e trasparente, fondata su merito e imparzialità”, invitando gli elettori a informarsi e partecipare al voto.

Presente anche il Senatore Maurizio Gasparri, che ha sottolineato l’importanza della riforma nel quadro del percorso di modernizzazione delle istituzioni e del rafforzamento dello Stato di diritto.

L’iniziativa di oggi rientra nel calendario di appuntamenti che UGL Roma promuoverà nelle prossime settimane nei quartieri della Capitale, con l’obiettivo di coinvolgere lavoratori e cittadini nel dibattito pubblico in vista della consultazione referendaria.

