Astrotarocchi 13 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Mercoledi 13 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi
♈ Ariete –
Settimana di movimento e desideri che viaggiano lontano. È il momento di pianificare un cambiamento o un piccolo viaggio. L’orizzonte si allarga!
♉ Toro –
Focus sulla stabilità e sulla famiglia. È tempo di proteggere il tuo nido e goderti la sicurezza che hai costruito. Ti senti al riparo.
♊ Gemelli –
Arriva un’ondata di abbondanza e libertà. Il flusso delle tue risorse è in crescita: fidati del tuo istinto per moltiplicare le occasioni.
♋ Cancro –
Una settimana dedicata al benessere e alle radici. La tua forza cresce lentamente ma in modo inarrestabile. Salute e vitalità in primo piano.
♌ Leone –
Chiacchiere, telefonate e tanto movimento sociale. Sarai al centro di scambi vivaci, ma occhio a non farti trascinare dallo stress delle troppe voci.
♍ Vergine –
In arrivo un messaggio, un documento o una notizia scritta che aspettavi. La comunicazione è la tua chiave: leggi bene tra le righe.
♎ Bilancia –
Usa l’astuzia! Qualcuno o qualcosa richiede uno sguardo più attento. Non essere ingenua: muoviti con strategia e proteggi i tuoi interessi.
♏ Scorpione –
Energia di nuovi inizi e spontaneità. Guarda il mondo con occhi nuovi: un progetto appena nato ha bisogno della tua curiosità per crescere.
♐ Sagittario –
C’è un ostacolo sul sentiero, ma serve a misurare la tua forza. Non forzare la mano: a volte fermarsi davanti alla vetta serve a trovare la strada migliore.
♑ Capricorno –
Un po’ di confusione o dubbi passeggeri. Non prendere decisioni importanti oggi: aspetta che il vento spazzi via l’incertezza, il sereno tornerà presto.
♒ Acquario –
Finalmente un punto fermo. Dopo tanto movimento, trovi la stabilità che cercavi nel lavoro o in un legame. Sei in porto sicuro.
♓ Pesci –
Giornata di grande intuito e sogni vividi. La tua sensibilità è ai massimi livelli: ascolta i messaggi che arrivano dal tuo inconscio, non mentono mai.
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