Astrotarocchi 13 maggio 2026

ASTROTAROCCHI Mercoledi 13 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete –

Settimana di movimento e desideri che viaggiano lontano. È il momento di pianificare un cambiamento o un piccolo viaggio. L’orizzonte si allarga!

♉ Toro –

Focus sulla stabilità e sulla famiglia. È tempo di proteggere il tuo nido e goderti la sicurezza che hai costruito. Ti senti al riparo.

♊ Gemelli –

Arriva un’ondata di abbondanza e libertà. Il flusso delle tue risorse è in crescita: fidati del tuo istinto per moltiplicare le occasioni.

♋ Cancro –

Una settimana dedicata al benessere e alle radici. La tua forza cresce lentamente ma in modo inarrestabile. Salute e vitalità in primo piano.

♌ Leone –

Chiacchiere, telefonate e tanto movimento sociale. Sarai al centro di scambi vivaci, ma occhio a non farti trascinare dallo stress delle troppe voci.

♍ Vergine –

In arrivo un messaggio, un documento o una notizia scritta che aspettavi. La comunicazione è la tua chiave: leggi bene tra le righe.

♎ Bilancia –

Usa l’astuzia! Qualcuno o qualcosa richiede uno sguardo più attento. Non essere ingenua: muoviti con strategia e proteggi i tuoi interessi.

♏ Scorpione –

Energia di nuovi inizi e spontaneità. Guarda il mondo con occhi nuovi: un progetto appena nato ha bisogno della tua curiosità per crescere.

♐ Sagittario –

C’è un ostacolo sul sentiero, ma serve a misurare la tua forza. Non forzare la mano: a volte fermarsi davanti alla vetta serve a trovare la strada migliore.

♑ Capricorno –

Un po’ di confusione o dubbi passeggeri. Non prendere decisioni importanti oggi: aspetta che il vento spazzi via l’incertezza, il sereno tornerà presto.

♒ Acquario –

Finalmente un punto fermo. Dopo tanto movimento, trovi la stabilità che cercavi nel lavoro o in un legame. Sei in porto sicuro.

♓ Pesci –

Giornata di grande intuito e sogni vividi. La tua sensibilità è ai massimi livelli: ascolta i messaggi che arrivano dal tuo inconscio, non mentono mai.

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