Cyber hub nazionale, l’Italia accelera sulla sicurezza digitale: perché realtà come Skudosek.it diventano strategiche

La cybersicurezza non è più soltanto un tema tecnologico. È diventata una questione di sicurezza nazionale, di sovranità digitale e di protezione delle infrastrutture strategiche. Non a caso negli ultimi anni si moltiplicano gli appelli alla creazione di un vero cyber hub nazionale, capace di mettere in rete istituzioni, imprese, università e centri di ricerca per affrontare minacce sempre più sofisticate.

Il tema è tornato al centro del dibattito durante Cybersec2026 – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, evento ospitato alla Scuola Superiore di Polizia. In quell’occasione Luigi Piergiovanni, direttore tecnico-commerciale di Sielte, ha sottolineato come l’Italia debba ancora colmare un divario storico rispetto a Paesi del Nord Europa e agli Stati Uniti sul fronte della difesa digitale.

La costruzione di un ecosistema cyber efficace, infatti, richiede un’infrastruttura complessa: data center sicuri, reti di interconnessione resilienti, sistemi di monitoraggio continui e capacità di analisi delle minacce in tempo reale. Un modello che deve coinvolgere pubblico e privato, integrando competenze e tecnologie.

Ed è proprio in questo contesto che stanno emergendo nuove realtà italiane specializzate nella protezione digitale e nella difesa delle infrastrutture informatiche, come Skudosek.it, piattaforma che punta a diventare un punto di riferimento nel panorama della cybersecurity nazionale.

Skudosek nasce con un obiettivo chiaro: offrire soluzioni avanzate di protezione informatica, monitoraggio delle minacce e difesa delle reti per aziende, enti pubblici e infrastrutture sensibili. In un momento storico in cui gli attacchi informatici colpiscono con sempre maggiore frequenza sistemi industriali, ospedali, pubbliche amministrazioni e servizi essenziali, la capacità di prevenire e neutralizzare le minacce diventa decisiva.

Il modello operativo si basa su un approccio integrato: analisi delle vulnerabilità, protezione delle reti, monitoraggio costante e supporto alle organizzazioni nella gestione degli incidenti informatici. Una strategia che si inserisce perfettamente nella logica dei cyber hub, dove la condivisione delle informazioni e la risposta coordinata agli attacchi rappresentano elementi fondamentali.

Il punto centrale è proprio questo: la cybersecurity non può più essere affrontata in modo isolato. Gli attacchi informatici sono sempre più organizzati, spesso legati a dinamiche geopolitiche e a strategie di cyberwarfare. Di conseguenza, la risposta deve essere sistemica.

In questa prospettiva, piattaforme e realtà specializzate come Skudosek.it possono diventare nodi operativi di una rete nazionale di difesa digitale, contribuendo a rafforzare la resilienza del sistema Paese.

Perché la guerra del futuro, ormai è chiaro, non si combatterà soltanto con eserciti e missili.

Sempre più spesso passerà da un server, da una rete o da una riga di codice. E chi saprà difendere quei sistemi avrà un vantaggio strategico enorme.