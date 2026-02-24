Bancali usati e nuovi
CronacaItaliaUltim'ora

Furto di dati e responsabilità legale: perché professionisti e studi devono proteggere la rete

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
skudosek

Dati dei clienti: un obbligo legale, non solo tecnico

Avvocati, commercialisti, medici e consulenti trattano quotidianamente dati personali e sensibili. In caso di violazione informatica, il titolare del trattamento può essere chiamato a rispondere davanti al Garante Privacy e in sede civile per eventuali risarcimenti.

Un attacco informatico non comporta solo il blocco dell’attività, ma può generare:

  • sanzioni amministrative;

  • richieste risarcitorie;

  • danni reputazionali;

  • perdita di fiducia dei clienti.

Skudosek, la soluzione: protezione a livello di rete

Skudosek introduce un protocollo di sicurezza che agisce direttamente sulla rete, intercettando e bloccando intrusioni prima che raggiungano dispositivi e archivi.

Il sistema:

  • impedisce accessi non autorizzati;

  • protegge archivi digitali e gestionali;

  • non richiede software sui computer;

  • opera automaticamente 24 ore su 24.

Questo approccio consente al professionista di dimostrare di aver adottato misure adeguate per la protezione dei dati, riducendo il rischio di contestazioni legali.

I numeri che preoccupano

  • Il 60% degli attacchi informatici colpisce PMI e studi professionali.

  • Le richieste di riscatto da ransomware possono arrivare a centinaia di migliaia di euro.

  • Anche un singolo attacco può causare perdita totale degli archivi clienti.

Oggi la sicurezza informatica è una tutela giuridica oltre che tecnica.

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Febbraio 2026
1 minuto di lettura
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

AI e Istituzioni, CNE-Federimpreseuropa in prima linea a tutela delle imprese

15 Gennaio 2026

Roma: incidente stradale in zona Casilino, bambino travolto da un’auto

12 Luglio 2023

Alex Britti suona a Subiaco ma ad incantare è “Morgana”

14 Agosto 2022

Sigfrido Ranucci: “Per vicenda Tosi ho pensato di buttarmi dalla finestra”

26 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno