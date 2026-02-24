Furto di dati e responsabilità legale: perché professionisti e studi devono proteggere la rete

Dati dei clienti: un obbligo legale, non solo tecnico
Avvocati, commercialisti, medici e consulenti trattano quotidianamente dati personali e sensibili. In caso di violazione informatica, il titolare del trattamento può essere chiamato a rispondere davanti al Garante Privacy e in sede civile per eventuali risarcimenti.
Un attacco informatico non comporta solo il blocco dell’attività, ma può generare:
-
sanzioni amministrative;
-
richieste risarcitorie;
-
danni reputazionali;
-
perdita di fiducia dei clienti.
Skudosek, la soluzione: protezione a livello di rete
Skudosek introduce un protocollo di sicurezza che agisce direttamente sulla rete, intercettando e bloccando intrusioni prima che raggiungano dispositivi e archivi.
Il sistema:
-
impedisce accessi non autorizzati;
-
protegge archivi digitali e gestionali;
-
non richiede software sui computer;
-
opera automaticamente 24 ore su 24.
Questo approccio consente al professionista di dimostrare di aver adottato misure adeguate per la protezione dei dati, riducendo il rischio di contestazioni legali.
I numeri che preoccupano
-
Il 60% degli attacchi informatici colpisce PMI e studi professionali.
-
Le richieste di riscatto da ransomware possono arrivare a centinaia di migliaia di euro.
-
Anche un singolo attacco può causare perdita totale degli archivi clienti.
Oggi la sicurezza informatica è una tutela giuridica oltre che tecnica.