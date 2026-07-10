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Re Carlo ha incontrato Harry, Meghan con i loro figli a Highgrove House. Archie e Lilibet non vedevano il nonno da 4 anni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan Markle insieme ai loro figli il principe Archie, 7 anni, e la principessa Lilibet, 5 anni, hanno fatto visita a Re Carlo e alla Regina Camilla.  

 

Buckingham Palace, riferiscono i media britannici, ha confermato che il Re e la Regina hanno ospitato la famiglia a Highgrove House, la residenza di campagna del monarca nel Gloucestershire, nel primo pomeriggio. I figli del Duca e della Duchessa di Sussex hanno visitato l’ultima volta il Regno Unito nel giugno 2022. 

Archie e Lili stanno crescendo in California, dove il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti nel 2020. Sono passati quattro anni da quando i figli di Harry hanno visto il loro nonno, il Re Carlo. 

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