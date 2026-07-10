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Sinner-Zverev, domenica la finale di Wimbledon: orario, precedenti e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo per la finale di Wimbledon 2026 contro Alexander Zverev. Archiviato con una vittoria convincente il penultimo atto dello Slam inglese contro Novak Djokovic, il fuoriclasse azzurro sfiderà il tedesco (campione al Roland Garros) per bissare il titolo vinto l’anno scorso a Londra. Ecco data e orario della finale, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv (anche in chiaro) e in streaming
 

La finale di Wimbledon 2026 tra Sinner e Zverev (in programma domenica 12 luglio, non prima delle 17) sarà il quindicesimo confronto tra i due tennisti: l’azzurro è avanti 10-4 nei precedenti. L’ultimo successo del numero uno risale alla finale di Madrid 2026, dominata 6-1 6-2.  

Sinner-Zverev sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv8. Il match si potrà seguire in streaming sull’app Sky Go, su NOW e su Tv8.it. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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