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Mondiali, oggi quarti Spagna-Belgio – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Spagna e Belgio tornano in campo per i quarti di finale del Mondiale 2026. Oggi, venerdì 10 luglio, le ‘Furie rosse’ guidate in panchina dal ct Luis De La Fuente affrontano i ‘Diavoli rossi’ di Rudi Garcia. In palio un posto in semifinale contro la Francia nella rassegna iridata di scena tra Stati Uniti, Messico e Canada. II match si disputerà a Los Angeles, alle 21 ora italiana. 

Dove vedere Spagna-Belgio? Il match tra Spagna e Belgio sarà trasmesso in diretta televisiva su Rai1 e su Dazn e in streaming su Rai Play e sull’app di Dazn. 

Domani si giocheranno le altre due semifinali: Inghilterra-Norvegia (sabato 11 luglio alle 23 ora italiana) e Argentina-Svizzera (nella notte tra sabato 11 e domenica 12, alle 3 ora italiana) 

 

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