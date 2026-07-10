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“Vai Nole, puoi battere Sinner”. E Djokovic se la ride: “Magari dieci anni fa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Momento tutto da ridere durante la semifinale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Nel corso del terzo set del match, con l’azzurro avanti di due set e sul 2-1 nel terzo parziale (con un break) il serbo ha la possibilità di riaprire il discorso con una palla break. Sinner però la annulla con un ace da applausi e poi chiude il game rapidamente, portandosi sul 3-1. Djokovic si lascia andare a un sorriso amaro e proprio in quel momento un tifoso prova a incoraggiarlo: “Puoi farcela, Nole. Andiamo a vincere” il grido che si alza dalle tribune del Centrale. 

L’ex numero uno ha la risposta pronta, che strappa un sorriso a tutti i presenti e anche un lungo applauso di incoraggiamento: “Magari dieci anni fa…”. Parole pronunciate con il sorriso e con grande sportività dal serbo, che ha poi perso il match 6-4 6-4 6-4.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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