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Raul Fernandez vince a Silverstone, Martin e Bezzecchi sul podio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
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SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo riscatta la caduta rimediata ieri nella Sprint Race e domina dal primo all’ultimo giro la gara lunga, precedendo al traguardo il leader della classifica piloti Jorge Martin (Aprilia). Completa il podio uno stoico Marco Bezzecchi (Aprilia), terzo nonostante una condizione fisica non certo ottimale dopo i recenti infortuni e e operazioni. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini), davanti a Pedro Acosta (Ktm), bravo a difendersi all’ultimo giro dagli attacchi di Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). Si chiude un weekend difficilissimo per le Ducati ufficiali: caduta per Francesco Bagnaia, mentre Marc Marquez è solamente settimo, a quasi dieci secondi dalla vetta.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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