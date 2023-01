Ratzinger: attesi in 100 mila ai funerali in piazza San Pietro, Tpl e sicurezza rafforzati

In 100 mila, secondo la questura, si riverseranno questa mattina in piazza San Pietro, a Roma, per assistere ai funerali del Papa emerito Benedetto XVI. Fedeli di ogni età, giovani e famiglie si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Joseph Ratzinger e per l’occasione il centro storico è considerato “zona rossa”. Come disposto dall’ordinanza del prefetto di Roma, Bruno Frattasi, l’accesso sarà consentito solo attraverso varchi presidiati dalle forze dell’ordine che saranno intensificate con 300 unità aggiuntive, per un totale di oltre 1.300 uomini e donne in servizio. Vietata la vendita e il trasporto di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro. Le celebrazioni inizieranno alle 9:30 e la cerimonia sarà presieduta da Papa Francesco. Su piazza San Pietro e oltre sarà istituita la cosidetta “No fly zone”: area interdetta al volo.

Per le celebrazioni sono previste modifiche anche alla viabilità. Da questa mattina, infatti, è vietato il transito su via della Stazione Vaticana e via di Porta Cavalleggeri, con altre limitazioni nelle strade intorno alla città del Vaticano. Per l’occasione, inoltre, Atac ha potenziato le corse di metropolitane, bus e tram. A essere maggiormente interessata dai flussi sarà la linea A della metropolitana, dove saranno potenziate le corse soprattutto per favorire afflusso e deflusso nelle fermate Ottaviano, Cipro e Lepanto, le più vicine al Vaticano. Potenziato anche il numero dei bus in servizio sulle linee 64 e 40, che collegano Termini e San Pietro e Termini con Borgo Sant’Angelo. Sul fronte sicurezza pubblica in piazza San Pietro sono presenti operatori sanitari e della protezione civile, con presidi sanitari, volontari con il compito di dare informazioni, oltre ad ambulanze e postazioni del 118.