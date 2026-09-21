Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ranucci, spunta anche il sosia: “Mi fermano per strada e mi chiedono le foto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci ha un sosia. E gli ammiratori del giornalista lo fermano per strada. “La vicenda di Ranucci mi è spiaciuta molto, è una storia lunga, triste e strana, molto strana. Pensate che al mio paese tutti mi chiamano Ranucci, molti mi chiedono se sono il suo fratello gemello…”, dice Giuseppe Anselmi, sosia pugliese incredibilmente somigliante a Ranucci, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Cosa le dicono le persone quando cammina per strada? “Mi urlano ‘tenga duro’, ‘sei unico’, mi fanno il segno dei cuoricini e mi chiedono di fare una foto”. Conosce Valter Lavitola, il presunto mandante dell’attentato al giornalista? “L’ho visto solo in tv. Perché ha messo la bomba? E’ molto strano, forse voleva fare scalpore…”. E sul successore di Ranucci a ‘Report’, il giornalista Daniele Piervincenzi, dice: “L’ho visto solo qualche volta in tv ma Sigfrido è unico”. Se lo avesse davanti, cosa gli direbbe? “Mi dispiace tantissimo per ciò che stai passando da quest’estate ad oggi”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caso Garlasco, Sempio arrivato in procura a Pavia: non risponderà a pm

6 Maggio 2026

Latina, incendio via Magenta: fermato dalla polizia il presunto piromane sarà processato oggi

11 Agosto 2017

Gasparri e l’interrogazione sulla miniserie di Zerocalcare: “Due spicci dati anche ai lavoratori?”

31 Maggio 2026

L.Elettorale, Tajani “L’importante è che sia passata, nessuna crisi di governo”

18 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno