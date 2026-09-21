Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Blitz anticamorra a Napoli, nascosti nel muro Rolex e banconote per più di 3 milioni di euro: la scoperta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Circa 3 milioni e 200mila euro e orologi di lusso nascosti nelle intercapedini murate e sotto il piano doccia. E’ quanto hanno trovato e sequestrato i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e delle Sezioni Operative delle Compagnie di Caivano e Casoria nell’ambito di una inchiesta della procura di Napoli che ha portato a 34 arresti. Di queste, 23 persone sono state sottoposte alla misura della custodia cautelare in carcere.  

In un video, diffuso dall’Arma si vedono i militari rompere il pavimento ed estrarre i mazzetti di banconote da 50 euro, riversandoli poi in alcuni secchi. I reati per cui si procede sono associazione di tipo mafioso, nonché di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di droga ai fini dello spaccio, detenzione e porto d’armi, estorsioni e delitti aggravati dal metodo mafioso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Cattani (Farmindustria): “Most Favoured Nation cambia gestione e valorizzazione innovazione”

21 Maggio 2026

Cina, nello Xizang una centrale solare a 4.550 metri di altitudine

7 Aprile 2026
EUR

Roma, carabiniere libero dal servizio riconosce ricercato e lo arresta

3 Novembre 2018

DL Fiscale. Bitti, UGL: “Necessario estendere l’integrazione salariale a lavoratori Air Italy”

2 Novembre 2021
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno