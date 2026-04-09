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Artemis II, guasto a bordo: “Houston, abbiamo un problema… con il wc”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il viaggio di ritorno sulla Terra avrebbe potuto svolgersi senza intoppi per gli astronauti di Artemis II ma a bordo della capsula Orion, un componente cruciale dell’equipaggiamento si è guastato a causa di un’inaspettata reazione chimica: il Wc.  

I quattro membri dell’equipaggio si sono imbarcati il 1° aprile per un viaggio spaziale di circa dieci giorni nella capsula Orion, una cabina delle dimensioni di un furgone. Ma nelle prime ore di volo, gli astronauti hanno notato un malfunzionamento. L’astronauta americana Christina Koch ha deciso di prendere in mano la situazione e riparare il sistema. Tuttavia, il problema, che riguardava solo l’urina e non le feci (che utilizzano un condotto separato), si è ripresentato quando hanno tentato di espellere le acque reflue, normalmente rilasciate nello spazio, senza successo. 

Christina Koch ha descritto alla Nasa un odore simile a quello di un “termosifone bruciato”. Le squadre a terra hanno quindi attivato il piano B e istruito gli astronauti a utilizzare wc di emergenza portatili e riutilizzabili. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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