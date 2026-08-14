Data Center IA a Colleferro, Fondazione Artemisia: “Innovazione e sviluppo, ma con la persona sempre al centro”

Fondazione Artemisia ETS esprime il proprio sostegno al progetto per la realizzazione a Colleferro di un hyperscale data center dedicato all’Intelligenza Artificiale, un’iniziativa che può rappresentare un importante motore di innovazione, crescita e qualificazione del territorio.

Il progetto, approvato dal Consiglio comunale di Colleferro, prevede la realizzazione di un data center di ultima generazione destinato all’IA, alimentato attraverso fonti rinnovabili e caratterizzato da soluzioni tecnologiche orientate alla sostenibilità ambientale. Particolare rilievo assumono inoltre le ricadute occupazionali previste, sia durante la fase di costruzione sia nella successiva gestione della struttura, insieme all’avvio di percorsi di formazione finalizzati alla creazione di competenze specialistiche sul territorio.

È proprio su questo incontro tra innovazione tecnologica, sostenibilità e valorizzazione del capitale umano che Fondazione Artemisia ETS riconosce il valore dell’iniziativa.

«La trasformazione digitale deve essere accompagnata da una visione capace di mettere sempre la persona al centro. Innovare significa creare nuove opportunità, formare competenze, generare lavoro qualificato e utilizzare la tecnologia per migliorare concretamente la qualità della vita e dei territori».

L’Intelligenza Artificiale e le nuove infrastrutture digitali stanno assumendo un ruolo crescente anche in ambiti fondamentali per la missione della Fondazione, dalla ricerca alla prevenzione, dalla diagnostica all’organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali. Disporre di infrastrutture tecnologiche avanzate rappresenta quindi una condizione sempre più importante per accompagnare l’evoluzione del Paese, purché tale sviluppo avvenga secondo criteri di responsabilità, sicurezza e sostenibilità.

Fondazione Artemisia ETS guarda pertanto con favore a un progetto capace di coniugare investimenti, attenzione ambientale, formazione delle nuove generazioni e sviluppo di professionalità altamente qualificate.

Colleferro può diventare così non soltanto un polo tecnologico, ma un esempio di come innovazione e crescita possano procedere insieme alla responsabilità sociale e alla centralità della persona.

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