Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ranucci, Riesame conferma misure cautelari per banda e metodo mafioso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di quattro persone accusate di aver compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025. Il tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l’annullamento delle misure e il non riconoscimento dell’aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata. 

Nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma coordinata prima dal pm della Dda Carlo Villani, ora procuratore a Velletri, e ora dal pubblico ministero Edoardo De Santis, con le indagini affidate ai carabinieri del nucleo investigativo, si trovano in carcere Pellegrino D’Avino, Antonio Passariello e Saverio Mutone mentre Marika De Filippis è ai domiciliari.  

Tutti e quattro sono accusati a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Luglio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Intelligenza artificiale

L’IA ITALIANA MAIA POTENZIATA E ADDESTRATA PER ESSERE SEMPRE PIU’ VELOCE E CREARE IMMAGINI

30 Luglio 2024

Fiumicino, sanzionata una società che riprendeva dipendenti con una telecamera senza autorizzazione

26 Ottobre 2021

Irlanda, attacco con coltello a Dublino: ferite 5 persone tra cui 3 bambini

23 Novembre 2023

Giaconia (Trenitalia), ‘intermodalità e nuovi treni per trasporto più sostenibile’

6 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno