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Cronaca

Range Rover amplia la gamma, arriva la nuova GT elettrica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla23 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Range Rover amplia la propria gamma e annuncia l’arrivo della nuova Range Rover GT, quinto modello della famiglia del marchio britannico. La vettura reinterpreta il concetto di gran turismo combinando comfort nei lunghi viaggi, prestazioni, tecnologia e le tradizionali capacità all-terrain del brand. 

La nuova GT sarà la prima Range Rover completamente elettrica basata sulla piattaforma EMA e verrà prodotta nello stabilimento di Halewood. 

Al lancio sarà disponibile esclusivamente come veicolo elettrico a batteria, mentre in una fase successiva del ciclo di vita è previsto l’arrivo di una variante full hybrid. 

Particolare attenzione è stata riservata all’abitacolo, progettato secondo principi di purezza, precisione e sobrietà. La plancia ad esempio adotta una nuova configurazione con un unico schermo centrale affiancato da un display dedicato al conducente, al posto del tradizionale quadro strumenti. 

«
Range Rover GT ridefinirà il segmento grand touring, offrendo il fascino, le proporzioni e la raffinatezza nei lunghi viaggi tipici di una GT di grande eleganza, uniti a doti che nessuna GT convenzionale può eguagliare», ha dichiarato Martin Limpert, managing director di Range Rover.
 

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