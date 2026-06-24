Opel Grandland: sostenibilità e innovazione partono dalla produzione

(Adnkronos) – La nuova Opel Grandland non rappresenta soltanto l’evoluzione del SUV di punta della Casa tedesca, ma diventa anche il simbolo di un approccio produttivo sempre più orientato alla sostenibilità. Accanto a design, tecnologie e motorizzazioni elettrificate, il modello prodotto nello stabilimento di Eisenach porta con sé importanti novità che riguardano direttamente il processo industriale.

Uno degli interventi più significativi presenti sulla nuova Opel Grandland riguarda la verniciatura della carrozzeria. Per le versioni bicolore con tetto nero, una configurazione scelta dalla maggioranza dei clienti, il costruttore tedesco ha introdotto un innovativo processo denominato “monocoat”. Questa tecnologia consente di unire in un’unica fase operazioni che in passato richiedevano passaggi separati, con benefici concreti in termini di efficienza e impatto ambientale.

Grazie al nuovo sistema, lo stabilimento riesce a ridurre sensibilmente il consumo di acqua, energia e risorse produttive. L’eliminazione di alcune fasi intermedie permette infatti di semplificare il ciclo di lavorazione, limitando l’utilizzo di impianti dedicati all’asciugatura e riducendo le emissioni generate durante la produzione.

I vantaggi non riguardano soltanto il risparmio energetico. Il nuovo processo contribuisce anche a diminuire la quantità di solventi utilizzati e la produzione di scarti industriali, confermando l’impegno del marchio verso una manifattura sempre più responsabile.

L’attenzione all’ambiente prosegue anche all’interno della vettura. La nuova Opel Grandland utilizza numerosi materiali riciclati per rivestimenti, pannelli e componenti dell’abitacolo. I sedili ergonomici Intelli-Seats, progettati per migliorare il comfort durante i viaggi, adottano tessuti realizzati con materiali derivati dal recupero di bottiglie in PET.

Anche elementi strutturali e componenti meno visibili contribuiscono alla riduzione dell’impronta ambientale del SUV. Acciaio, alluminio e materiali polimerici con contenuti riciclati fanno parte di una strategia che punta a incrementare l’utilizzo di materie prime rigenerate.

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