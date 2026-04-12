Raffaella Fico, l’aborto spontaneo e la separazione da Armando Izzo: “Un fulmine a ciel sereno”

(Adnkronos) – “Un fulmine a ciel sereno”. Raffaella Fico ha descritto così questi ultimi mesi della sua vita. La showgirl ospite oggi a Verissimo ha raccontato la fase difficile che sta attraversando, segnata prima dall’aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e poi dalla separazione dal compagno Armando Izzo.

“Lui ha deciso di andare via improvvisamente. Vivevamo insieme e stavamo costruendo una famiglia. Dopo l’aborto spontaneo ha deciso di lasciare la casa e prendersi un momento per se stesso. Non è stato facile, un fulmine a ciel sereno”, ha raccontato Fico.

Sempre a Verissimo, ospite a gennaio, la showgirl aveva parlato della dolorsa perdita del bamabino, spiegando che si erano rotte le acque prematuramente: “È stato un vero parto con cinque ore di travaglio”, aveva spiegato.

Oggi la 37enne non ha ancora elaborato e superato il dolore per la perdita del bambino:”Non ci ho capito niente, ancora adesso non ho ancora elaborato il lutto per la perdita del bambino. Io credo che Armando abbia avuto bisogno di un momento per riflettere, è chiaro che io rispetto la sua scelta”, ha raccontato ammettendo di essere ancora innamorata del calciatore.

Raffaella Fico non riesce a trovare una spiegazione all’allontanamento improvviso del compagno: “Mi ha detto solo che aveva bisogno di stare da solo”.

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