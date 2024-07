Giorgetti “Per diminuire debito non serve una manovra lacrime e sangue”

Marino "L'Atalanta non dimentichi mai le sue origini" MILANO (ITALPRESS) - "Non ci si stanca mai a essere celebrati e premiati, però questo deve essere un punto di partenza. La città che è stata premiata con la splendida vittoria in Europa League ha bisogno di avere un ritorno in campo da parte della squadra. Non dimentichiamo mai le nostre origini che sono quelle […]

Sanità, la medicina di genere un approccio trasversale ROMA (ITALPRESS) - La medicina di genere come approccio trasversale del sapere medico e insieme di criteri di osservazione scientifica, fondamentali per valutare l'influenza del sesso e del genere sulla fisiopatologia umana e sulla sintomatologia clinica. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato in Senato e al quale ha preso parte anche […]

Talluto "Serie B è una soddisfazione immensa" MILANO (ITALPRESS) - "Essere premiati tra le società lombarde è una soddisfazione immensa, pensando a dove siamo partiti. L'anno scorso il Mantova era retrocesso in serie D, e siamo partiti praticamente da zero. Nel giro di un anno ci troviamo qua a festeggiare una serie B sicuramente inaspettata ma per tutto il lavoro che è […]

Terrazzani "Per Como la Serie A più di un salto triplo" MILANO (ITALPRESS) - "Siamo contentissimi, non ci siamo fermati un minuto durante tutta l'estate e continueremo a non fermarci, perché ovviamente abbiamo soltanto da imparare e da lavorare dalle squadre che sono state premiate anche oggi. Siamo consapevoli che faremo un salto triplo, se non di più, passando dalla serie B alla serie A e […]