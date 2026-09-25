Raffaella Fico e Mario Balotelli, il retroscena: “Un tempo gli davo consigli sulle ragazze”

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Raffaella Fico, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli, suo ex fidanzato e padre della loro figlia, Pia. La showgirl ha raccontato che, nonostante la fine della relazione, tra loro è rimasto un rapporto sereno. Quando ne hanno la possibilità trascorrono del tempo insieme, soprattutto per i compleanni della figlia: “Alcune volte non è riuscito a venire, ma quando può viene stiamo insieme, facciamo la foto insieme. Ma noi abbiamo un rapporto bellissimo”.

Fico ha poi spiegato, con una certa ironia, che Balotelli non si rivolge più a lei per confidarsi sulle sue relazioni sentimentali: “Abbiamo superato quella fase. Mi raccontava di tutto, mi chiedeva consigli sulle ragazze. Non so chi glieli da oggi, spero che gli diano buoni però”. E poi conclude: “Non credo sia fidanzato al momento”

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