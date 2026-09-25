Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Raffaella Fico e Mario Balotelli, il retroscena: “Un tempo gli davo consigli sulle ragazze”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Raffaella Fico, ospite oggi a La volta buona, ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli, suo ex fidanzato e padre della loro figlia, Pia. La showgirl ha raccontato che, nonostante la fine della relazione, tra loro è rimasto un rapporto sereno. Quando ne hanno la possibilità trascorrono del tempo insieme, soprattutto per i compleanni della figlia: “Alcune volte non è riuscito a venire, ma quando può viene stiamo insieme, facciamo la foto insieme. Ma noi abbiamo un rapporto bellissimo”.  

Fico ha poi spiegato, con una certa ironia, che Balotelli non si rivolge più a lei per confidarsi sulle sue relazioni sentimentali: “Abbiamo superato quella fase. Mi raccontava di tutto, mi chiedeva consigli sulle ragazze. Non so chi glieli da oggi, spero che gli diano buoni però”. E poi conclude: “Non credo sia fidanzato al momento” 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Chi era Semyon Skrepetsky, l’artista russo ucciso in Polonia: disegnava caricature di Putin

16 Giugno 2026

Sicurezza, maxi-operazione contro baby gang in 44 province, 539 arresti

20 Luglio 2026

Webuild, oltre 36.000 visitatori in tre mesi per la mostra ‘Evolutio’ sulle infrastrutture a Milano

13 Maggio 2026

Tfr, scatta l’adesione automatica alla previdenza complementare

1 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno