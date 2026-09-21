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Quirinale, La Russa “Meloni al Colle sarebbe un vantaggio per l’Italia”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Credo che, un domani, sarebbe per l’Italia un grande vantaggio avere Meloni Presidente della Repubblica”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a “Ping Pong” su Radio Rai 1. “Per quello che ne so io”, Meloni “ha voglia di continuare questa opera di grande azione politica a favore dell’Italia e degli italiani nel ruolo che ha e, secondo me, è corretto che duri almeno dieci anni. Dopo altri 5 anni, ne parliamo”. Sulla legge elettorale, alla Camera per la terza lettura dopo il via libera del Senato, “abbiamo provato a reintrodurre le preferenze al 100%. Chi non lo ha votate? Il Partito Democratico si è astenuto, salvo ripresentarle al Senato quando sapeva che sarebbe stato impossibile farle passare, perchè c’era un accordo tra Fratelli d’Italia, Salvini e Tajani che, se non fosse stato mantenuto, non avremmo avuto le preferenze” e “sarebbe caduto il governo”, ammette. In merito al provvedimento annunciato da Meloni sulla scuola “manca un anno alla scadenza naturale” della legislatura, “quindi si tratta di una normale azione politica che Fratelli d’Italia fa, senza aggiungere nulla che dipenda solo dall’imminenza o meno delle elezioni”. Per La Russa, “la tesi che Giorgia Meloni ha sviluppato anche in questa occasione non è nuova per noi, fa parte del pensiero di Fratelli d’Italia, cioè quello di non discriminare in alcun modo dei ragazzini, anche quelli che non sanno una parola di italiano, ma nello stesso tempo garantire agli italiani e anche ai bambini di origine straniera che però sono ormai perfettamente inseriti e parlano italiano come gli altri, una adeguata possibilità di apprendere, di studiare, di crescere”, spiega. “Non ci trovo niente di strano se non la demagogia della sinistra che è pronta a scattare in ogni occasione: è buonsenso e, come tutte le cose di buonsenso, non possono essere mistificate”.
(ITALPRESS)

– foto: Ipa Agency –

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