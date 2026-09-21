EA Sports FC 27, il calcio virtuale punta tutto sul social

(Adnkronos) – EA Sports ha pubblicato il nuovo capitolo della sua storica serie calcistica, confermando l’impostazione annuale fatta di aggiornamenti incrementali su gameplay, interfaccia e comparto visivo. La novità più rilevante di questa edizione è però un’altra: The Grounds, una modalità che introduce un ambiente sociale parzialmente aperto e condiviso, pensato per favorire l’interazione tra i giocatori più che la sola competizione.

L’idea alla base è quella di uno spazio comune in cui gli utenti di tutto il mondo possono ritrovarsi, muoversi liberamente tra ambientazioni diverse — da strade in stile britannico a stadi dal design più scenografico — e accedere da lì a sfide 1 contro 1, minigiochi o partite in modalità Rush. Il risultato ricorda le aree sociali di altri titoli multigiocatore, concepite come punto di ritrovo prima di lanciarsi nelle attività vere e proprie: un impianto già sperimentato in altri franchise, qui adattato al contesto calcistico.

All’interno di The Grounds trovano posto anche gli elementi di progressione tipici della serie: monete virtuali da spendere in personalizzazioni estetiche e punti esperienza per migliorare le abilità del proprio avatar in campo. A fare da guida ci sono alcuni tra i calciatori più noti del panorama attuale, che compaiono come mentori virtuali offrendo consigli di gioco.

La modalità Club, storicamente centrale nell’ecosistema FC, viene ora integrata direttamente in questo nuovo spazio sociale, con quello che gli sviluppatori descrivono come l’aggiornamento più significativo dalla sua introduzione. Tornano campionati e playoff, mentre gli eventi live si arricchiscono di tornei tra club con formula a undici contro undici.

Sul fronte del gameplay puro, gli interventi seguono le indicazioni raccolte dalla community negli ultimi mesi. Migliora la capacità dei giocatori controllati dal computer di muoversi con corse più intelligenti e coordinate, mentre il dribbling conserva meglio lo slancio anche nei contrasti fisici, rendendo gli scontri uno contro uno più legati alle capacità tecniche dell’utente. Anche i calci piazzati sono stati rivisti, con un controllo in tempo reale più preciso su posizionamento e intenzioni offensive.

Nella pratica, il gioco mantiene l’impianto che i giocatori abituali della serie riconosceranno senza difficoltà, ma con alcune differenze percepibili: recuperare palla risulta più naturale rispetto alla scorsa edizione, i portieri sembrano più reattivi nelle parate e i passaggi filtranti raggiungono l’attaccante con maggiore continuità. Anche la caratterizzazione dei singoli calciatori appare più marcata, con comportamenti in campo che richiamano lo stile reale degli interpreti più noti.

Sul piano visivo, FC 27 conferma il proprio primato nel genere calcistico. Animazioni dei giocatori, dettagli nei momenti di gioco e resa degli stadi contribuiscono a un realismo che si avvicina sempre di più a una trasmissione televisiva vera e propria, mentre il pubblico sugli spalti mostra comportamenti via via meno ripetitivi rispetto alle edizioni precedenti.

Ultimate Team riceve invece nuove funzioni dedicate alla personalizzazione della propria collezione, con gallerie curate che permettono di mettere in mostra i giocatori ottenuti nelle diverse stagioni del titolo. A questo si affianca un mercato dei trasferimenti più articolato, con valori dei calciatori soggetti a maggiori oscillazioni, trattative più complesse e un peso più marcato di forma fisica, morale e rendimento sulle valutazioni complessive.

Nel complesso, EA Sports FC 27 si presenta come un aggiornamento che punta più sulla dimensione sociale che su una rivoluzione del gameplay. La riuscita di The Grounds dipenderà in larga parte da come la community risponderà nelle settimane successive al lancio, ma le prime impressioni restano positive: un pacchetto solido, capace di offrire diverse modalità di gioco condiviso senza risultare dispersivo.

Formato: PS5 (versione testata), PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, Switch, Switch 2 Publisher: Electronic Arts Sviluppatore: EA Vancouver, EA Romania Voto: 8

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